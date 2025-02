Italbasket del futuro: una squadra che intriga

Tanta personalità per l'Italia dei giovani, tanta prontezza nel rispondere alle difficoltà emerse durante i 40' in Turchia. Caratteristiche simili a quelle della Trento vincitrice della Frecciarossa Final Eight 2025, costruita sugli investimenti, la "considerazione e il supporto" - stesse parole utilizzate dal CT Pozzecco per motivare la tornata di convocazioni - di talenti con potenziale da sgrezzare ed esaltare. Se per l'Aquila è una scelta dirigenziale trasformatasi in necessità, per attrarre attenzione e mantenere credibilità al cospetto di budget ben più onerosi, così dovrebbe diventarlo anche per Italbasket.