Corsa all'MVP: Vezenkov in pole, occhio a Mirotic e TJ Shorts

Davanti a tutti, non solo in molte voci statistiche ma anche nella considerazione generale, pare però esserci Sasha Vezenkov. Il bulgaro dell'Olympiacos, tornato in estate ad Atene dopo un'annata non positiva in NBA coi Kings, è il favorito alla conquista di un altro MVP dopo quello del 2022/23. Con 5 gare ancora da giocare, con la prospettiva di averne addirittura un paio di "riposo" in caso di 1° posto conquistato dai biancorossi in anticipo, l'ex Aris Salonicco e Barcellona si conferma uno dei giocatori meno difendibili d'Europa: 20 punti per gara (2°), 6.4 rimbalzi (4°), 5.3 tiri liberi tentati (5°) e convertiti nel 91-5% dei casi (13°) in 29'57" di media (4°). Nessuno ha un 24.4 di valutazione media come il suo, né altri hanno avvicinato in stagione una serata da 45 punti con 18/20 al tiro come quella di Sasha col Bayern.