Basket, Eurolega: Milano si scioglie contro il Fenerbahçe di Melli al Forum, paura per Gillespie

A peggiorare le cose in casa Armani è poi l’infortunio che Mirotic rimedia al coccige in occasione di una caduta a inizio terzo quarto, prima del bruttissimo scontro alla testa tra Hall e Gillespie qualche istante più tardi: il giocatore di Milano stramazza al suolo con violenza e resta inerme per diversi secondi, prima di essere soccorso. Attimi di apprensione per tutto il Forum, che si scioglie poi in un applauso di sostegno mentre lo statunitense, cosciente, viene portato fuori dal campo in barella e trasportato in ospedale per dei controlli. Si torna quindi a giocare e il Fener allunga sul +20, guidato da un Hayes-Davis devastante: a dieci minuti dal termine il tabellone recita 76-56 per i turchi, in totale controllo del match. L’Armani non ci crede più e l’ultimo quarto si trasforma allora in una passerella per gli ospiti. 100-76 il risultato finale, con Milano che riassapora così l’amaro gusto della sconfitta in Eurolega. La strada si fa dunque sempre più complicata per l’EA7, attesa ora da tre trasferte consecutive sui parquet della Stella Rossa, del Paris e del Real Madrid nelle prossime tre settimane.