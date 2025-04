Milano e Bologna chiudono l'Eurolega 2024/25 contro Baskonia e Barcellona

MERCOLEDÌ 9 APRILE

Cominciano i quarti di finale di Basketball Champions League, formula che prevede incroci da svolgere al meglio delle tre partite. Reggio Emilia è stata sorteggiata contro i campioni in carica dell’Unicaja Malaga, con il fattore campo a favore degli spagnoli che giocheranno quindi Gara 1 e l’eventuale Gara 3 in casa, mentre Gara 2 si disputerà al PalaBigi.

Un incrocio durissimo al caldo delle Canarie per Tortona, pronta ad affrontare La Laguna Tenerife. È un club che appartiene da tempo all’élite della manifestazione, vinta due volte (2017 e 2022) e persa nella finalissima in altrettante occasioni (2019 e l’anno scorso). Tra le altre cose, è l’unica squadra ancora imbattuta nell’edizione attuale con un record di 12 vinte.