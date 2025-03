Fener, Jasikevicius: "Bello il rispetto di Milano per Melli e Hall"

La sala stampa dell'Unipol Forum ha ospitato la conferenza post-partita del coach dei turchi, rinfrancati dal 76-100 ottenuto in casa dell'EA7 Emporio Armani Milano: "Per noi è stata una bella partita, una bella settimana con due vittorie nelle quali abbiamo giocato bene. Ringrazio il pubblico che è venuto a sostenerci al Forum, non ci aspettavamo che la partita prendesse questa direzione, siamo felici. Ed è stato bello vedere il tipo di rispetto che hanno ricevuto dall'Olimpia Milano Devon Hall e Nicolò Melli. Apporto dalla panchina? La questione è che quello che conta in Europa è il quintetto che finisce una partita, non quello che le comincia. Alcuni dei giocatori che hanno segnato partendo dalla panchina non sono riserve. Baldwin è partito dalla panchina perché è reduce da uno stop lungo, McCollum è appena arrivato. Il lavoro dell'allenatore è di non disturbare una squadra che funziona, questo è quello che abbiamo fatto. Playmaker? Non ci sono più tante point guard come una volta che si occupava di organizzare il gioco. La nuova generazione ha giocatori differente, più realizzatori che organizzatori. Ma sanno fare tante cose, tanti giocatori sanno manovrare la palla, mettere pressione in difesa, iniziare velocemente l'attacco. Baldwin per esempio è molto bravo a mettere pressione nei primi 8". Non sono necessariamente migliori o peggiori ai play di prima. Bisogna semplicemente adattarsi a una nuova interpretazione del ruolo".