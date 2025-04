Basket, Serie A: Bologna batte Treviso, riagganciate Trapani e Brescia in vetta

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-80

Bologna fa visita al PalaVerde, per il posticipo del 25° turno di Serie A contro Treviso. Il quarto inaugurale vede un ottimo approccio da parte della Nutribullet, mentre la Virtus impiega diversi minuti per mettersi in ritmo: ne esce quindi una frazione molto equilibrata, come dimostra il 17-17 al termine dei primi dieci minuti in campo. La Segafredo prova allora a forzare la mano a inizio secondo quarto, portandosi sul +8, ma i veneti non concedono ancora la fuga agli emiliani e riaccorciano fino al -1: all’intervallo il tabellone recita 36-34 Bologna, che conduce quindi di un solo possesso alla pausa lunga. Shengelia, Morgan e Zizic sono i primi tre giocatori ad andare in doppia cifra di punti per le Vu Nere, ma anche Paulicap, Caroline e Bowman non sono da meno per la Nutribullet. La Virtus tocca quindi il +11 nel terzo quarto e trova quello che sembra poter essere lo strappo decisivo. La squadra di Ivanovic si presenta infatti all’ultima frazione di gioco avanti 60-51 e con le sorti della gara nelle proprie mani. Treviso non ha però ancora intenzione di arrendersi e trova la forza per tornare a -1, con circa otto minuti da giocare. La tripla e la schiacciata di Shengelia e i due liberi e l’appoggio a canestro di Hackett diventano allora provvidenziali per ricostruire un margine di sicurezza in casa Segafredo, che procede poi a chiudere con l’80-74 finale, nonostante l’ultimo disperato tentativo di rientro Nutribullet guidato da Olisevicius. Bologna sale così a 36 punti, grazie alla seconda vittoria di fila, e riaggancia sia Trapani che Brescia in vetta alla classifica. Fermo con 18 punti all’undicesimo posto rimane invece Treviso, al secondo k.o. consecutivo.