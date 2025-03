TJ Shorts fa innamorare anche Ettore Messina

I più maliziosi riconoscerebbero in queste parole di Ettore Messina un apprezzamento "interessato": TJ Shorts non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega al Paris Basketball fino al 30 giugno 2025, e all'Olimpia Milano una guardia che crei così tanto palla in mano manca dall'addio del Chacho Rodriguez. Per motivazioni diverse, né Mannion né Dimitrijevic sembrano potersi evolvere in qualcosa di simile, almeno per il massimo livello europeo: nessuna notizia di contatti o proposte ufficiali da parte dell'Olimpia, per quella che si dichiara "la miglior point guard di Eurolega", ma non è da escludere che l'estate 2025 porti con sé un tentativo di portare Shorts nell'altra capitale mondiale della moda oltre Parigi.