Napoli, con coach Magro la proprietà americana fa sul serio

Il messaggio inviato da Matt Rizzetta (proprietario), James Laughlin (General Manager, fino a qualche mese fa nel front office dei New Orleans Pelicans in NBA) e John Staudt (assistant GM) è chiaro: l'acquisizione della maggioranza delle quote societarie degli americani è legata a un rafforzamento delle ambizioni ai nastri di partenza della squadra campana. Chi meglio del miglior allenatore della stagione 2021/22 della LBA, con un paio di 3° posti e la vittoria della Coppa Italia 2023 nel triennio bresciano, reduce dalla seconda buona esperienza internazionale da capo allenatore (BC Wolves, dopo i polacchi del Dabrowa Gornicza nel 2020/21), per farlo?