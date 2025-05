Clamoroso a Napoli: club americano con Shaquille O'Neal testimonial

Sembra ormai cosa fatta: come riportato dall'edizione odierna del Mattino, il Napoli Basket sta per passare dalle mani di Federico Grassi a quelle dell'italo-americano Matt Rizzetta, un cambio di società che fa sognare i tifosi e in cui le suggestioni aumentano. L'ultima riguarda il nome della ex-star NBA che farà parte della compagine societaria anche come testimonial, indiscrezioni che portano dritte al nome di Shaquille O'Neal. "Shaq", così come è chiamato da tutti nell'ambiente, è un fenomeno assoluto di questo sport. Una notizia che scuote non solo il basket italiano, ma il basket internazionale. I presupposti dell'insediamento di Rizzetta fanno sognare la piazza: Shaquille O'Neal è letteralmente una star, leggenda NBA, commentatore sportivo molto amato, con la sua stazza monumentale (oggi è 174 kg) crea gag in continuazione. A oggi, tuttavia, manca ancora l'aspetto più importante: l'ufficialità. Per ulteriori novità basta attendere probabilmente la conferenza stampa di fine mese in cui verrà tolto il velo al progetto di Rizzetta.