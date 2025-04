Luca Banchi, dalle dimissioni a Bologna al capolavoro Efes

Dopo aver vissuto da imbattuto gli ultimi 45 giorni di regular season ed essere andato a un paio di triple aperte di Bryant e Willis dal giocarsi gara-1 all'ultimo possesso, la serie contro il Pana di Luca Banchi è svoltata anche lontano dal parquet. "Voglio dire al mio amico Luca Banchi: odio le persone che ti sorridono in presenza ma fanno cose strane alle tue spalle": le frasi di Ergin Ataman nella conferenza stampa post partita, in riferimento alla presunta paura del coach grossetano di far allenare i suoi a OAKA ed essere "spiato" dallo staff ateniese, non hanno potuto che incattivire ulteriormente l'atmosfera a palazzo. Gestacci dal pubblico nei suoi confronti, al suo ingresso sul parquet e al termine di gara-2, ma grande classe ed eleganza nello smorzare i toni ai microfoni: "Preferisco non commentare... non sprechiamo energie per cose di questo genere".