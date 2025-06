Come annunciato dal club sui propri canali social, l'eliminazione ai quarti di finale nei playoff del campionato (2-0 contro il Jonava) è costata l'estensione del contratto dell'ex guida tecnica della Pallacanestro Brescia. Il nome del 42enne di Castelfiorentino torna quindi nel novero delle possibili novità in panchina del campionato di LBA. Per Magro, in stagione, anche l'eliminazione agli ottavi di EuroCup contro Cluj-Napoca.