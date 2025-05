Shaq, Napoli frena: “Solo rumor”. Ma c’è fiducia

In che veste, quindi, attendersi l'ingresso di Shaquille O'Neal in società? È lo stesso quotidiano napoletano ad anticipare alcuni dettagli: dopo che Mike Parris (agente internazionale di Shaq), Matt Rizzetta e Nicola Cirrincione (presidente e consulente del Campobasso FC) hanno soggiornato per diversi giorni in un albergo sul lungomare di Napoli e assistito alla sconfitta indolore con Trento, si attende solo l'ufficialità dell'inclusione di O'Neal nell'organigramma. Non dovrebbe essere solo una questione di immagine, con incarichi da "ambassador": il master post laurea in Business Management conseguito da Shaq in tempi recenti non gli servirà probabilmente solo per ricoprire il ruolo di GM di Sacramento State University, ma anche per essere operativo a livello di marketing globale.