Basket, Coppa Italia: la finale sarà Virtus Bologna-Brescia, out Tortona e Pesaro

Un super Belinelli trascina la Segafredo nel 90-65 contro la Bertram, la Germani batte 74-57 i marchigiani: domenica si decide il titolo

© ipp La finale di Coppa Italia 2023 di basket sarà Virtus Bologna-Germani Brescia. Nella prima semifinale, la Segafredo demolisce Tortona 90-65 in un match praticamente a senso unico: Marco Belinelli il migliore con 20 punti. Nella seconda, gli uomini di Magro passano 74-57 sulla Carpegna Prosciutto Pesaro con Amedeo Della Valle Mvp (15 punti e 5 assist). L’epilogo delle Final Eight è in programma domenica 19 febbraio alle ore 18.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BERTRAM YACHTS DERTHONA 90-65

La Virtus Bologna demolisce la Bertram Yachts Derthona 90-65 e vola in finale di Coppa Italia. La Virtus parte fortissimo, giocando un primo periodo esemplare, con i titolarissimi che fanno la differenza. A salire in cattedra è Marco Belinelli, autore di 10 punti nel primo periodo e di una Coppa Italia formidabile fino ad ora. Nei tre minuti finali del primo quarto i piemontesi smettono di segnare, con gli emiliani che aprono un parziale di 13-0. La tripla della Bertram a fine periodo fissa il tabellino sul 29-12. Il secondo periodo è più equilibrato, ma la squadra di Scariolo è estremamente consistente e trova in Weems l’uomo in più nei secondi dieci minuti. La Virtus va a toccare anche il +20 di vantaggio, alla pausa lunga il risultato è sul 52-33. Derthona prova a contenere i danni nel terzo periodo, ma non riesce ad accorciare. Christon è contenuto benissimo dalla difesa emiliana, e non riesce ad accendersi. La Segafredo muove la palla meravigliosamente e si presenta a dieci minuti dalla fine sul 73-51. I piemontesi mollano la presa definitivamente dopo un paio di minuti nel quarto quarto, con Bologna che dilaga e va a anche a 30 punti di vantaggio. Finisce 90-65, con la Virtus che vola in finale di Coppa Italia, in programma domenica 19 febbraio ore 18.00. Eliminata la Bertram Yachts.

GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 74-57

La Germani Brescia batte 74-57 Pesaro nella seconda semifinale delle Final Eight di Coppa Italia. Tanti tiri, pochi canestri e grande equilibrio nei primi 10 minuti che fruttano un parziale di 16-14 per la Carpegna Prosciutto. Questo fino al decisivo filotto di 11-0 dei lombardi nel secondo periodo, che immobilizza per più di quattro minuti gli uomini di Repesa, sotto di 14 lunghezze: si va dunque a riposo sul punteggio di 36-22. Nel terzo quarto, Pesaro cerca di risalire la china, ma il coach croato viene allontanato dal direttore di gara per eccesive proteste. La Germani, invece, si dimostra molto cinica e prima dell’ultima pausa breve conduce per 51-36. In avvio degli ultimi dieci minuti, i ragazzi di Magro si portano a +21 (57-36), mentre i marchigiani cercano una reazione appena accennata e non riescono ad arginare la Germani. Brescia accede così alla finale di Coppa Italia: sugli scudi Amedeo Della Valle con 15 punti e 5 assist. Niente da fare invece per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che naufraga dopo un discreto primo quarto.