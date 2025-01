Trento, Galbiati: "Non cerchiamo scuse, gara sottotono"

L'ultima gara casalinga stagionale della Dolomiti Energia Trentino in EuroCup si è conclusa con una netta sconfitta coi BC Wolves di coach Magro (70-96). Questo il commento a caldo di Paolo Galbiati, coach dei bianconeri: "È stata una serata davvero complicata, in cui è emersa chiaramente la loro maggiore motivazione. Noi avevamo speso tantissime energie solo 2 giorni fa nella battaglia contro la Reyer Venezia. Abbiamo tirato male e si è visto che c'erano due squadre con energia e motivazioni completamente diverse. Loro hanno disputato una grande partita, tirando benissimo da 3, mentre noi abbiamo giocato una gara sottotono. Non cerchiamo scuse: voltiamo pagina e torniamo a lavorare. Nel complesso, penso che abbiamo disputato una bella EuroCup in un girone difficilissimo. Certo, ci sono dei rimpianti per le tante partite perse punto a punto, ma credo che sia stata una competizione molto formativa, che ci ha permesso di crescere sotto tanti aspetti".