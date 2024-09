Un Childs per la salvezza: "A Pistoia con grandi motivazioni"

BASKET

Il 25enne di Rayton torna in Italia dopo due stagioni, stavolta in Serie A: "Rispetto al campionato con Trapani sono cresciuto"

© Ufficio Stampa Elijah Childs è tornato a lavorare col resto del gruppo dell’Estra Pistoia in palestra, proprio nel momento del ritorno al PalaCarrara. Per l’ala un tassello importante per la carriera, con alle spalle esperienze di spessore (Bundesliga in primis), e un ritorno in Italia dopo la precedente avventura in A2 con Trapani. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa, in occasione della presentazione ufficiale.

© Ufficio Stampa

"Sono arrivato a Pistoia con grandi motivazioni e sono molto contento, amo questo gruppo e tutti coloro che ne fanno parte: in questa fase della stagione è ovvio che si lavora soprattutto sull’alchimia della squadra e devo dire che ci stiamo trovando bene con l’obiettivo, giorno dopo giorno, di arrivare il prima possibile al top dei risultati e farci trovare pronti".

IL PARAGONE CON L'ESPERIENZA A TRAPANI

"Per me è un piacere essere tornato a giocare in Italia: avevo fatto il mio debutto nell’anno da rookie in A2 con Trapani, ero molto giovane e fu un’annata molto difficile. Rispetto a quel campionato sono cresciuto: ritengo che la mia intelligenza cestistica sia aumentata ed ho mutato anche lo stile di gioco perché prendo meno tiri di prima e, piuttosto, mi adatto al gioco dei compagni e penso a essere utile sia in attacco che in difesa".

© Ufficio Stampa

IL CONFRONTO COL RESTO DI LBA

"So che il livello qui è alto, del resto siamo in una top-league a livello mondiale per come valuto io il campionato italiano. Sabato scorso abbiamo trovato una squadra molto difficile come Scafati che ci ha fatto capire quanto sia importante, ancora, lavorare sui meccanismi da oliare in ogni zona del campo. Le mie impressioni restano positive, io mi sento bene e sono in ottima forma".

L'IMPATTO DEL TIFO PISTOIESE

"Si parte avvantaggiati a Pistoia, visto che l’Italia è sicuramente la mia nazione preferita e mi fa piacere esserci tornato. I tifosi sono molto caldi e mi ha fatto molto piacere che già dopo pochi giorni c’è chi mi ferma per strada e mi dice Forza Pistoia. Dal nostro punto di vista, speriamo di ripagarli noi in campo dando tutto quello che abbiamo e con grandi performance".