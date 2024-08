Pistoia, Paschall e Forrest guidano la rivoluzione di Rowan

NUOVO CORSO ESTRA

Il roster guidato da coach Calabria ha tanti centimetri, un equilibrio al tiro da trovare e lo slancio del nuovo progetto tecnico

© Ufficio Stampa Dell'Estra Pistoia capace, nel corso della stagione regolare 2023/24, di sconfiggere almeno una volta tutte le prime 7 di LBA (Germani Brescia unica eccezione, confermata anche nel 3-0 dei quarti playoff), è rimasto davvero poco. Capitan Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi sono gli unici superstiti al rimescolamento biancorosso, avvenuto non senza rumorosi scossoni, sostenuto dalla nuova proprietà americana.

© IPA

Il neo presidente Ron Rowan ha immediatamente chiarito quanto Pistoia volesse segnare un punto di rottura col recente passato, pur riconoscendo il valore e la bontà del lavoro di coach Brienza e del suo staff (Coach Of The Year della LBA 2023/24) alla guida di una squadra fatta rendere al massimo del proprio potenziale. Mantenuti i due italiani sopracitati, è doveroso seguire l'ordine cronologico degli eventi dell'estate pistoiese per provare a definire i possibili sviluppi di qui in avanti.

© X

Il primo biancorosso firmato ufficialmente è Luka Brajkovic, centro "classico" di formazione collegiale (Davidson) e dalla mobilità su alto minutaggio da testare in un contesto differente dalla prima divisione greca. Dopo le riconferme di Saccaggi e Della Rosa, ecco la seconda firma con un passato in NCAA (Winthrop): di ritorno in Italia dopo le giovanili di Reggio Emilia, Michael Anumba ha la duttilità sul perimetro per riadattarsi senza troppi patemi in una rotazione di LBA, con un 47.2% da 3 nell'ultima annata al college come biglietto da visita invidiabile sugli scarichi dei palleggiatori toscani.

© Ufficio Stampa

Anche i successivi due innesti, inevitabilmente, seguono il profilo di giocatori cresciuti cestisticamente tramite un passaggio negli Stati Uniti, in linea con il background societario: l'interscambiabilità tra la posizione di 4 e quella di 5 del lettone Karlis Silins, convocato anche dal ct Banchi per alcune finestre FIBA coi baltici - è stata forgiata tra Ole Miss e soprattutto Florida Atlantic, dove ha incrociato per un triennio la propria parabola di crescita con quella di Michael Forrest. Dalle mani e dal talento realizzativo del classe '99, reduce da 18.9 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di media col 45% da 2 e oltre l’80% ai liberi nella massima serie svizzera, passeranno molte delle fortune sul perimetro della Pistoia che verrà.

© X

A metà della costituzione della rotazione, però, viene ufficializzato il definitivo cambio di rotta: tra il saluto a coach Brienza e l'accordo triennale con Dante Calabria trascorrono 36 giorni, nei quali si rincorrono diverse voci sul sostituto del tecnico passato nel frattempo a Cantù. Oltre un mese nel quale, comunque, l'Estra Pistoia opta per proseguire nell'assemblaggio del roster 2024/25 sulla base del 6+6: in ala vengono aggiunti Elijah Childs e Gabriele Benetti, che in egual misura avevano sempre soltanto sfiorato la LBA e con responsabilità parametrate al bagaglio offensivo saranno chiamati ad aggiungere centimetri e dinamismo sotto canestro, mentre la firma di Maverick Rowan - figlio del presidente Ron - è pensata per garantire delle spaziature che, a detta della dirigenza stessa, rimangono il principale limite strutturale.

© X

A pochi profili con raggio di tiro considerevole, la squadra nelle mani di Calabria risponderà anche grazie all'unica firma successiva a quella del nuovo head coach: in un roster con tanti centimetri e kg sparsi nelle varie posizioni, l'inserimento di un ex NBA come Eric Paschall calza a pennello. Immaginarlo in un contesto di alto livello diverso da quello americano (la parentesi ai Leones de Ponce è stata breve e abbastanza datata) è la principale curiosità: su quanti minuti da 3 e quanti da 4, e soprattutto con quanta percentuale della condizione precedente al taglio dal campionato portoricano (aprile 2023), si giocheranno le speranze salvezza di Pistoia.

© X

La rivoluzione è cominciata di rincorsa, facendo partire coach Calabria e la Baraonda qualche passo indietro al resto del panorama di LBA, ma non è detto che lo slancio non possa produrre un'accelerazione maggiore.