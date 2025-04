Eurolega: Fenerbahçe a un passo dal Final Four, l'Efes riprende il Panathinaikos

Ormai manca solo una vittoria e poi il Fenerbahce potrà festeggiare la Final Four: 89-72 sul Paris Fc e 2-0 nella serie. I turchi hanno imparato dal primissimo match della serie e si inventano delle efficaci contromisure. Tiro sistematico dalla distanza e pressing forsennato per non far ragionare i rivali. Ne risultano il +9 nel primo quarto e il dominio a metà gara: 61-38 e +23, con la situazione irrecuperabile per gli ospiti. Biberovic (20) e Hayes-Davis (16) sono i migliori per la formazione di casa, che si limita a controllare nei minuti finali, portando anche Guduric (13) e Baldwin IV (11) in doppia cifra. Il Paris Basketball, giunto qui dai play-in, non riesce semplicemente ad essere efficace nonostante le buone prove di Shorts (18) e Hifi (15). I francesi si limitano ad accorciare leggermente lo svantaggio, perdendo 89-72, ma rischiano di essere eliminati già in gara-3: servirà una vittoria per prolungare la serie. Il Fenerbahce invece sogna la Final Four, ma trema per Nick Melli: brutto problema al tallone ed uscita di scena nell'ultimo quarto.



PANATHINAIKOS AKTOR ATENE-ANADOLU EFES 76-79 Luca Banchi l'ha fatto ancora: maxi-rimonta del suo Efes, che espugna l'Oaka e pareggia la serie. La vittoria per 79-76 dei turchi, che beneficiano delle grandi prove di Larkin (20) e Poirier (16), è strepitosa perché in pochi possono vantarsi di aver espugnato un'arena così iconica. E lo è ancora di più perché arriva in rimonta: dal -10 del terzo quarto al successo finale. Il match rischia subito di mettersi male per l'Efes, travolto inizialmente da Cedi Osman (16) e Nunn (14): 29-17 nel primo quarto e ampio svantaggio. I turchi abbozzano una reazione e tornano a -6 a metà gara (42-36), ma il Pana reagisce portandosi nuovamente a +10. I greci sembrano avviati verso la vittoria che li porterebbe sul 2-0 nella serie, ma abbassano colpevolmente la concentrazione nell'ultimo periodo. Larkin e compagni accorciano con un maxi-parziale, tornano sotto e sorpassano. L'ultimo minuto è concitato, con l'Efes che vola addirittura sul +4 e Nunn che accorcia a pochi secondi dal termine sul 77-76 con un'ottima tripla. I turchi non possono disunirsi e portano la vittoria a casa: 79-76 all'Oaka, serie sull'1-1.