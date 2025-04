Brescia, Ndour: "Bilan-Faried? Sarà sfida nella sfida"

Nel consueto appuntamento del giovedì della pallacanestro bresciana ("Basket Time", su Teletutto), l'ala grande/centro della Germani Maurice Ndour ha presentato così il finale di stagione regolare che attende i biancoblu di coach Poeta: "Contro Scafati tutto è andato nel migliore dei modi. Siamo riusciti a imporre la nostra mentalità e la nostra difesa. Credo che sia importante farlo proprio adesso, in vista della post season. Nelle 3 partite che giocheremo prima di affrontare i playoff dobbiamo metterci alla prova e capire fin dove possiamo spingerci. Contro Reggio Emilia mi aspetto una gara molto fisica: hanno esterni di qualità e pure in grado di pressarti a tutto campo. Se il campionato finisse adesso, tra l'altro, la nostra prima sfida ai playoff sarebbe proprio contro di loro. Sono inoltre curioso di vedere la grande sfida nella sfida, il duello tra il nostro Bilan e Faried (Manimal non era ancora un giocatore di Reggio Emilia nella gara d'andata, nda). La prima esperienza in Italia? Per me è fondamentale avere rispetto delle culture che incontri ogni volta che vieni chiamato a giocare per un nuovo club. Sono culture che devi anche imparare a conoscere. Ho girato il mondo e ho vissuto ogni esperienza con gratitudine. Il professionista deve sempre mostrare senso di responsabilità nei confronti di chi ha deciso di puntare su di lui. ".