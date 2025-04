Inter per lo scudetto, Roma per l’Europa: duello a distanza tra Lautaro e Dovbyk

Inter-Roma sarà anche l’occasione per vedere il confronto ravvicinato tra due dei migliori bomber del campionato, Lautaro Martinez e Artem Dovbyk. Il capitano dell’Inter ha già messo a segno 21 gol in stagione, fornendo anche 6 assist ai compagni. Dopo essere rimasto a secco contro il Bologna e in Coppa Italia con il Milan (in gol, invece, nella penultima di campionato con il Cagliari), il Toro vuole tornare a far esultare i propri tifosi: le probabilità che trovi la seconda rete di fila a San Siro, e che si ripeta dopo il gol dell’andata, sono del 36%. In casa giallorossa, invece, Ranieri punterà ancora sul centravanti ucraino, le cui prestazioni sono in crescita dopo un inizio di stagione abbastanza difficoltoso. Sono 16 le reti messe a segno nel suo primo anno in Italia, affiancate anche da 4 assist. In stagione non ha ancora fatto male a una big e la sfida con l’Inter è l’occasione per sfatare questo tabù: le chance che accada sono del 26%.