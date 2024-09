Amichevoli: Milano dilaga con Varese. Venezia ok con Cividale

BASKET

Bene Pistoia che supera la Pielle Livorno. Scafati vince nel finale con Brindisi. Napoli senza Pangos cade con Avellino: espulso Copeland

© Ufficio Stampa Primo test per i Campioni d'Italia dell'Olimpia Milano contro Varese: 112 punti segnati dalla squadra di Ettore Messina. Simms (20 punti) e Wiltjer (stoppata decisiva allo scadere) regalano a Venezia il successo con Cividale. Coach Calabria vede crescere la sua Pistoia con la coppia Forrest-Brajkovic protagonista con la Pielle. Scafati con un ottimo Zanelli supera Brindisi. Napoli ko nel derby con Avellino.

Olimpia Milano-Openjobmetis Varese (scrimmage) 32-26; 22-12; 28-17; 30-16

I primi cinque dell'Olimpia Milano sono stati Bolmaro, Tonut, Shields, Mirotic e McCormack, unico centro di ruolo a disposizione. Si è giocato a ritmi altissimi, tanto che sia nel primo periodo (32) che nel quarto (30) l’Olimpia ha raggiunto i trenta punti segnati. Non hanno giocato Josh Nebo e Ousmane Diop da una parte; Nico Mannion (fastidio alla schiena) dall’altra. Varese ha perso anche Gabe Brown durante lo scrimmage, da valutare nei prossimi giorni. Da segnalare i 10 punti con 4/4 al tiro di Armoni Brooks nell'ultimo quarto.

Varese: Akobundu-Ehiogu 6, Alviti 3, Assui 9, Brown 5, Fall, Gray 8, Hands 23 (top scorer dello scrimmage), Harris 7, Librizzi 8, Prato, Scola 2, Tapparo, Villa, Virginio. Coach: Herman Mandole.

Reyer Venezia-UEB Gesteco Cividale 86-85

La stoppata di Kyle Wiltjer sulla sirena chiude la gara e fa esplodere di gioia i tanti sostenitori reyerini giunti a Falcade. Simms è devastante nel parziale finale tra difesa, a rimbalzo e in attacco. La tripla di Wheatle sembra chiudere la gara ma cinque punti in pochi secondi di Marks riaprono i giochi e regalano il finale thriller. Amedeo Tessitori e Tyler Ennis non hanno preso parte all’amichevole per uno stop precauzionale, dettato dai carichi del lavoro svolto in settimana.

Reyer Venezia: Fernandez, Lever 5, Munford 5, Casarin 6, Moretti 7, Janelidze ne, Iannuzzi ne, Kabengele 15, Parks 10, Wheatle 8, Simms 20, Wiltjer 10, Bonivento ne, Natali ne.

Estra Pistoia-Pielle Livorno 81-68 (19-15, 38-29, 68-53)

Coach Calabria mette in quintetto Forrest, Saccaggi, Rowan, Childs e Brajkovic ma l’inizio vede un grande impatto sul match di Maverick Rowan (figlio del presidente Ron) che, al 6’, è l’unico dei suoi ad andare a referto (7-8). Nel terzo periodo cresce ancora l’intensità con animi fin troppo agitati: una situazione concitata in mezzo al campo costa l’espulsione per Rowan (fino a quel momento il migliore dei suoi con 14 punti) e al livornese Paesano. Al 40′ è 81-68 per l’Estra che trova nell’accoppiata Forrest-Brajkovic i migliori marcatori con 15 punti a testa.

Pistoia: Benetti 1, Della Rosa 8, Anumba 8, Childs 4, Boglio 2, Rowan 14, Forrest 15, Stoch, Cemmi 4, Saccaggi 2, Silins 7, Brajkovic 15. All.: Calabria.

Valtur Brindisi-Givova Scafati: 86-93 (17-21, 40-45, 64-64, 86-93)

A Barletta, lo starting five di Scafati è del tutto made in USA: Mason, Gray, Stewart, Pinkins e Tolbert. Si accende la sfida sul parquet di gioco e la terna arbitrale è costretta a chiamare diversi falli intenzionali, segno evidente del cambio di ritmo impresso dalle squadre. Ne approfitta Scafati capitalizzando i numerosi giri in lunetta fino a toccare il +10. Punteggio in bilico fino all’ultimo minuto dell’incontro in cui Ogden realizza 5 punti consecutivi e riporta Brindisi (85-85 al 39’). Il canestro decisivo lo realizza Alessandro Zanelli con la tripla a spezzare l’equilibrio finale. L'ex Brindisi e Treviso è anche il miglior realizzatore, al pari di Stewart, con 18 punti.

Brindisi: Arnaldo 4, Buttiglione, Laquintana 15, Arletti 7, Vildera 12, Fantoma 11, Ogden 14, De Vico 16, Radonjic, Calzavara 7.

Scafati: Mason 16, Tolbert 9, Gray 2, Zanelli 18, Babilodze, Miaschi 4, Pinkins 17, Stewart 18, Sorokas 9.

Avellino Basket-GeVi Napoli 86-77 (21-20, 23-23, 24-9,18-25)

Dopo un primo tempo combattuto, la GeVi ha ceduto nel terzo quarto e non è riuscita a recuperare nel finale, restituendo la vittoria all'Avellino sconfitta il giorno precedente. Rispetto alla prima delle due sfide, Kevin Pangos (9 punti e 9 assist alla prima con la canotta partenopea) non ha preso parte alla gara. Protagonista indiscusso della gara, nel bene e nel male, è Zach Copeland: Il primo tempo si chiude con il punteggio di 44-43 con la guardia americana top scorer per gli azzurri con 13 punti. Il blackout di Napoli nella terza frazione di gioco porta a un parziale di 19-0 per Avellino, con Copeland espulso per una reazione. La squadra di Milicic rientra sino al -4, ma gli irpini rintuzzano la rimonta.

GeVi Napoli: Saccoccia 2, Copeland 13, Treier 11, Pangos n.e., De Nicolao 4, Woldetensae 3, Manning Jr. 12, Hall 6, Dreznjak 10, Williams 4, Totè 7, Mabor 5, Druzheliubov n.e. All: Milicic.