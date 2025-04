Reggio Emilia, Vitali: "Con questa maglia, vorrei continuare"

A pochi giorni dalla trasferta a Brescia (domenica, ore 18.15), l'edizione di Reggio Emilia del Quotidiano Sportivo ha intervistato il capitano dell'Unahotels, Michele Vitali, ex della gara (protagonista al PalaLeonessa dal 2016 al 2018): "Un aggettivo per questa Reggio Emilia? Tenace. Perché non molla mai, nemmeno nei momenti peggiori. Un esempio? Il momento successivo alla bruttissima sconfitta in casa con Trieste, poteva essere uno spartiacque negativo. E invece abbiamo trovato dentro di noi la forza per espugnare Tortona pochi giorni dopo. Il nostro segreto è la forza del gruppo. Che è veramente unito e ha trovato un'intesa fantastica. Nonostante i normali alti e bassi, per quanto messo a dura prova dalle fatiche del doppio impegno, non ha mai visto nessun suo elemento puntarsi il dito contro, ma sempre sorreggersi a vicenda. Obiettivi? L'anno scorso con 32 punti arrivammo quinti, quest'anno siamo a 34 ma ancora non sappiamo la posizione che avremo. Nella nostra testa c'è l'idea di provare a fare il tris. A cominciare dalla gara con Brescia. Vediamo che succede. Rinnovo di contratto? Tutti eravamo, e siamo, focalizzati sulle partite. Io posso dirvi che sono orgoglioso di essere capitano qui, e con questa maglia vorrei continuare. Ma ne parleremo a fine stagione".