Cremona, Brotto: "Trieste? Vogliamo fare una partita solida"

Alle 20 di domenica 27, il PalaRadi ospiterà la sfida tra Vanoli Cremona e Pallacanestro Trieste. Pierluigi Brotto, coach dei padroni di casa, ha presentato così la gara: "Trieste è una squadra ricca di talento e con tanti tiratori, che si esalta soprattutto quando fa canestro da lontano. Un'altra loro caratteristica è quella di essere molto forti a rimbalzo: da quel punto di vista sono solidi e possono dar fastidio. Noi, d'altra parte, giocando in casa vogliamo fare una partita solida, che ci avvicini ancora di più al nostro traguardo. Quello che potrebbe succedere in caso di vittoria ci consentirebbe di guardare al finale di stagione in maniera differente e potremmo giocarci le ultime due partite con un altro spirito".