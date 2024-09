Amichevoli: Tortona e Trieste ko all'overtime con Partizan e Venezia

BASKET

A Jesolo sarà derby veneto nella finale per il 1° posto, a Trapani gli Shark trovano un Alibegovic super e si regalano il Partizan

© X In due dei quadrangolari del penultimo weekend prima dell'avvio della LBA 2024/25, tra Jesolo e Trapani non sono mancate le emozioni. L'unica affermazione netta è di Treviso su Reggio Emilia, grazie a una clamorosa prestazione balistica. La vittoria di Trapani sui Ryukyu Golden Rings è più sudata del previsto; Partizan-Tortona e Venezia-Trieste hanno avuto bisogno di 5' supplementari per decretare il vincitore.

© X

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-NUTRIBULLET TREVISO 80-93 (31-24; 37-55; 61-77)

Un secondo quarto da 31-6 di parziale segna un solco incolmabile a favore di Treviso nella prima semifinale del torneo di Jesolo. 11/15 da 2 e 9/15 dall'arco sono conversioni al tiro con cui Treviso sarebbe scappata contro qualunque avversaria nel primo tempo: l'UNAHOTELS, ancora senza Cheatham, prova a rientrare nella ripresa ma nulla da fare. Due realizzatori alla Olisevicius e Macura in serate come quella della semifinale del Memorial Luca Silvestrin (26 punti il lituano, 22 l'ex Tortona) sarebbero difficili da contenere per tutte: Treviso sfiderà nella finale odierna la Reyer Venezia, mentre Reggio incontrerà Trieste nella sfida di consolazione (palla a due alle 18).

UNAHOTELS: Barford 16, Gallo, Winston 12, Faye 11, Gombauld 16, Smith 14, Uglietti 2, Suljanovic ne, Fainke ne, Vitali 9, Grant, Chillo. Allenatore: Priftis.

TREVISO: Bowman, Spinazzè, Harrison 15, Muaremi, Torresani 5, De Marchi, Mascolo 7, Mazzola, Mezzanotte 6, Olisevicius 26, Paulicap 12, Macura 22. Allenatore: Vitucci.

© Ufficio Stampa

REYER VENEZIA-PALLACANESTRO TRIESTE 84-81 d.t.s. (15-22, 38-38, 60-55, 74-74, 84-81)

Senza Munford e Simms, a riposo a scopo precauzionale, la Reyer parte col freno a mano tirato (0-10 di parziale per Trieste). Valentine il protagonista dei primi 10', con Lever a rispondere a tono nella seconda frazione. Dopo una gara punto a punto, il finale dei regolamentari è elettrizzante: Ross con una bomba da distanza siderale, Casarin pareggia in penetrazione, gli ultimi due canestri li segnano Ennis in penetrazione e Uthoff in fade-away. Nel supplementare, dal +4 Trieste va in scena il Davide Moretti-show: antisportivo subito, tripla del sorpasso e finale del torneo di Jesolo conquistata (domani ore 20.45). Top scorer della gara Colbey Ross (20 punti)

Umana Reyer Venezia: Tessitori 3, Fernandez, Lever 8, Casarin 10, Moretti 11, Ennis 19, Kabengele 6, Parks 13, Wheatle 6, Simms ne, Wiltjer 8. All. Spahija.

Trieste: Oblyubech ne, Crnobrnja ne, Ross 20, Deangeli, Uthoff 10, Ruzzier 6, Campogrande, Candussi 5, Brown 12, Brooks 7, Johnson 9, Valentine 12. All. Jamion Christian.

TRAPANI-RYUKYU GOLDEN KINGS 78-69 (23-20, 14-14, 21-16, 20-19)

Il protagonista indiscusso, seppur a sorpresa, della semifinale del Torneo Internazionale di Trapani è Amar Alibegovic: i suoi 24 punti, realizzati in momenti cruciali della partita, sono serviti a una Trapani meno brillante delle prime uscite stagionali (JD Notae tenuto a riposo) per uscire vincitrice e guadagnarsi la sfida più attesa dall'inizio dell'estate siciliana, quella contro il Partizan Belgrado (inizio ore 21). Inutili, ai fini del risultato, i 15 dell'ex Sassari Cooley e i 15 dell'ex Pistoia Kirk.

Trapani Shark: Notae ne, Horton 4, Robinson 6, Rossato 5, Alibegovic 24, Galloway 8, Petrucelli 6, Yeboah 13, Mollura ne, Pleiss 12, Gentile, Pullazi. All.: Repesa.

Ryukyu Golden Kings: Ito 4, Law, Uematsu 4, Arakawa, Aluma 16, Kishimoto 9, Matsuwaki 4, Waki 3, Onodera 2, Cooley 12, Kirk 15. All.: Oketani.

PARTIZAN BELGRADO-BERTRAM TORTONA 96-94 dts (16-11, 44-41, 68-58, 85-85)

Così come nell'amichevole del "Luigino Fassino Court" con Milano, la Tortona di De Raffaele insidia una formazione di Eurolega per tutta la durata dell'incontro. Stavolta, al Partizan è servito addirittura un supplementare per avere la meglio nel derby tra bianconeri: pur senza Vital (problema alla spalla), Tortona recupera dal -14 e porta la sfida al prolungamento con una tripla a fil di sirena di Weems. Il canestro decisivo lo sigla l'ex Olimpia Brandon Davies a 22" dal termine dell'overtime, con Gorham a mandare sul ferro la preghiera finale. Migliori realizzatori dell'incontro, entrambi a quota 21, Carlik Jones e un infuocato Tommaso Baldasso, che prosegue un cammino di avvicinamento alle gare ufficiali dalle ottime sensazioni.

Partizan: Davies 9, Lundberg 6, C. Jones 21, Ntilikina 7, Koprivica 4, Nakic 4, Marinkovic 3, Pokusevski 5, Brown 14, Bonga 6, Lakic, T. Jones 17. All. Obradovic.

Bertram Yachts Tortona: Zerini, Kuhse 16, Gorham 10, Candi 6, Denegri 4, Strautins 9, Baldasso 21, Kamagate 16, Biligha 2, Severini 3, Josovic ne, Weems 7. All. De Raffaele.