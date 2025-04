Sassari, Bibbins: "Playoff? Questo gruppo aveva il potenziale"

Al fianco di coach Bulleri, per presentare la trasferta della Dinamo Sassari a Trento (domenica, ore 11.30) c'era Justin Bibbins, play dei sardi: "Vogliamo chiudere al meglio questa stagione: lo dobbiamo al club, ai tifosi, ma anche a noi stessi. È stato un percorso complicato all’inizio, ma abbiamo lavorato duramente, e ora abbiamo trovato ritmo. Anche a Varese abbiamo giocato una buona partita, e l’obiettivo è vincere tutte le ultime 3 gare per finire nel miglior modo possibile. A livello personale, è più semplice giocare quando la responsabilità non è tutta su di me. Il sistema con più guardie mi aiuta, mi dà maggiore libertà. Non so dire se sia meglio o peggio rispetto al passato, ma il mio modo di giocare non è cambiato. Rimpianti per l'inizio di stagione? È difficile dirlo, nello sport tutto accade quando deve accadere. Abbiamo salvato la stagione nel momento più importante. Con un mese in più di partite ci saremmo potuti giocare i playoff. Questo gruppo aveva il potenziale per farlo"