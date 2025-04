Juancho Hernangomez, una notte da attore protagonista

Mai visto prima in Eurolega, erano le medaglie ottenute con un ruolo in primissimo piano con la Spagna di Scariolo (oro ai Mondiali 2019 e a EuroBasket 2022, bronzo a EuroBasket 2017) a garantire un impatto ai piani più alti della pallacanestro del Vecchio Continente. Nell'Eurolega alzata dal Pana al cielo di Berlino, però, la sua firma è stata aggiunta all'ultimo, in piccolo, di gran lunga meno appariscente di quella di Nunn, Lessort, Sloukas, Jerian Grant e molti altri. Veniva quasi da considerarlo migliore come attore che non come ala grande in una squadra da titolo...