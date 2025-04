Varese, Kastritis: "Contro la Virtus sempre una motivazione in più"

A poco più di 48 ore dalla trasferta a Bologna (domenica, ore 19.30, vietata ai tifosi varesini per questione di ordine pubblico), coach Kastritis ha raccontato in conferenza stampa come l'Openjobmetis Varese si è avvicinata all'impegno con la Virtus: "L’assenza di Tyus non è una nuova situazione. Siamo sempre la stessa squadra e potremo contare sul rientro nelle rotazioni di Gray. Dovremo per forza cambiare qualcosa a livello di ruoli visto: senza Alex avremo bisogno di un secondo centro, ma come ho già detto molte volte, la nostra squadra non ha nulla a che vedere con le persone. Tutto dipende dall’approccio della squadra e il modo in cui affrontiamo ogni situazione. Tutti possono capire il livello di difficoltà della partita, ma per noi sarà importante cercare di mostrare in campo le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni, senza cambiare nulla della filosofia avuta finora. Mi piace dire che noi non competiamo con i nostri avversari, ma con noi stessi. Giocare contro una squadra di alto valore come la Virtus dà sempre una motivazione in più a ogni squadra. Ci stiamo avvicinando alla fine del campionato, ma la stagione non è ancora finita; vogliamo scendere in campo e competere con noi stessi per fare le cose che vogliamo fare al miglior livello possibile. Al termine della partita vogliamo sentirci soddisfatti dello sforzo che abbiamo fatto in campo".