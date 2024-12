Milano e il problema del secondo quintetto: i titolarissimi non (sempre) bastano

Anche solo facendo un rapido controllo sulle medie di +/- (differenziale di punteggio della squadra se si giocassero solo i minuti con il singolo atleta sul parquet) dell'Olimpia, il quadro è critico: esclusi Shields e Causeur (il -8.5 del francese, calcolato su 2 sole presenze, è troppo influenzato dalla disfatta di Trento), quelli con un valore negativo sono proprio i sopra citati. Nei 18.4' con Stefano Tonut in campo in LBA in stagione, Milano perde mediamente di 2.2 punti; Diego Flaccadori, in 12.4', registra -1.3 di +/-, in linea con Bortolani (-1.9 in 7.1'), Caruso (-0.1 in 10.2') e Diop (-0.7 in 9.9').