Gallinari saluta Belinelli: "Insieme tanti momenti che non dimenticherò mai"

"Caro Beli, in questi anni abbiamo condiviso tanti momenti che non dimenticherò mai. La tua passione per questo sport, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte d'ispirazione. Hai fatto la storia e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto". Così sul suo profilo Facebook, Danilo Gallinari, saluta Marco Belinelli che ieri ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a 39 anni.