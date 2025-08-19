Logo SportMediaset
Gallinari saluta Belinelli: "Insieme tanti momenti che non dimenticherò mai"

L'ex compagno di Nazionale: "Hai fatto la storia e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto"

19 Ago 2025 - 15:28

"Caro Beli, in questi anni abbiamo condiviso tanti momenti che non dimenticherò mai. La tua passione per questo sport, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte d'ispirazione. Hai fatto la storia e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto". Così sul suo profilo Facebook, Danilo Gallinari, saluta Marco Belinelli che ieri ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato a 39 anni.

Il 'Gallo', 37enne e fresco vincitore del campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamon - il primo trofeo della sua lunga carriera tra Italia e Nba - è al lavoro con la Nazionale di basket guidata da Gianmarco Pozzecco in vista del prossimo Europeo con la maglia azzurra.

