Milano, Messina: "Da Tonut, Flaccadori e Caruso tanta energia"

Così coach Ettore Messina ha commentato la partita con Trieste: “Una bella vittoria per noi, anche molto importante, contro una squadra che sta facendo un bellissimo campionato ed è solita segnare tanto. Abbiamo fatto una cosa non facile, perché ci siamo scavati un buca nel primo tempo, andando sotto di 10, poi abbiamo pareggiato e alzato il livello della difesa. Nella ripresa abbiamo concesso 28 punti, solo sei punti nell’ultimo quarto. Abbiamo trovato grande linfa in Tonut, Caruso, Flaccadori, che ci hanno dato molta energia. Per questo è una vittoria importante: in un momento di assenze pesanti, abbiamo trovato nuove energie. In questa giornata vorrei ricordare una volta ancora Kobe Bryant, che è mancato cinque anni fa, e ho avuto l’onore di viverci assieme per un anno. E poi vorrei menzionare il grande Dalipagic che se n’è andato ieri”.