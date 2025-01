Milano, Messina e le assenze: "Difficile ottenere nuovi giocatori"

A margine della storica sconfitta in casa dell'Efes (110-66), coach Ettore Messina ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa EA7 Emporio Armani Milano: "Adesso il nostro lavoro è quello di aiutare la squadra a recuperare un po’ di fiducia. Ci serve un pizzico di fortuna in più, non avremo mai la squadra al completo, ma magari in tempi brevi recupereremo Mirotic, Causeur, Diop, giocatori per noi fondamentali. Come diceva Pat Riley, "non è che apriamo la porta e c’è Kareem Abdul-Jabbar che scende in campo ad aiutarci". La situazione è molto difficile per ottenere nuovi giocatori. Congratulazioni all’Efes che è riuscita a firmare un ottimo giocatore come Dozier, ma non è facile trovare giocatori che possono aiutarti e renderti più forte".