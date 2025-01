Dopo il successo di Milano su Trieste coach Ettore Messina ha anche fatto il punto della situazione di due degli infortunati in casa Olimpia: "Per Causeur ci vorrà purtroppo del tempo, la speranza è che possa magari tornare nella settimana prima della coppa Italia, ma non ne abbiamo ancora idea: ci stiamo andando cauti. Diop ha ripreso a lavorare, non ha ancora condizione fisica ma sta rispondendo bene anche se non credo che possa rientrare prima di una settimana".