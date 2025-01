Trieste, Christian: "Mai riusciti a essere aggressivi"

Jamion Christian, coach della Pallacanestro Trieste, ha commentato nella conferenza stampa post partita la sconfitta dei suoi nella trasferta di Milano (87-74): "Di sicuro non sono contento per la quantità di palle perse fatte oggi. Quindi sono un po' dispiaciuto in generale dell'approccio della squadra, della concentrazione. Mi sembra che non siamo mai riusciti a essere aggressivi nella battaglia portando la sfida dove volevamo noi. Ovviamente merito a Milano, che è una grande squadra: penso che abbia avuto tantissimo a che fare con infortuni e malattie, più di ognuno in Serie A, credito a loro per come sono stati in grado di reagire. Rammarico? No, credo nei nostri giocatori e nel dargli le possibilità. Cerchiamo sempre di dargli sfide e metterli anche a volte in situazioni in cui possono reagire. In più Markel (Brown) e Colbey (Ross) avevano già 2 falli a testa e non volevo entrassero nel 3° quarto con 3 falli. A volte prendi queste decisioni e funzionano altre volte si dimostrano sbagliate. Ma andrò sempre nella direzione di fidarmi dei miei giocatori".