Serie A: Trento tiene il passo di Trapani e Brescia, Milano torna alla vittoria. Cade Bologna

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PALLACANESTRO TRIESTE 87-74

Decimata ancora dagli infortuni, l’Emporio Armani Milano accoglie Trieste all’Unipol Forum, dove il quarto d’apertura si sviluppa all’insegna dell’equilibrio: padroni di casa e ospiti rispondono colpo su colpo ai rispettivi attacchi, con l’Olimpia che riesce a chiudere sul 25-23, dopo essere stata avanti anche di sei lunghezze. La squadra di coach Christian trova però un ottimo parziale in avvio di secondo quarto e scappa sulla doppia cifra di vantaggio (43-33), provando a indirizzare l’incontro sui propri binari. Non è però dello stesso avviso Shields: il talento di Milano guida infatti, quasi in solitaria, il recupero dell’EA7 e permette alle Scarpette Rosse di raggiungere l’intervallo sul 46 pari. Trieste non si compone e resta incollata all’Armani per tutto il terzo quarto, in un vero e proprio braccio di ferro: si sprecano le triple, in continui sorpassi e controsorpassi. A presentarsi avanti 72-68 agli ultimi seicento secondi di gara è quindi Milano, che poi riesce ad alzare il livello di intensità in difesa e a volare sul +11 con Caruso. Trieste non regge più il ritmo e l’Olimpia sigilla il match con l’87-74 che vale il ritorno al successo per i meneghini. L’EA7 si porta così a 22 punti e lascia Trieste a quota 20.