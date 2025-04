Milano, Bolmaro pronto al rientro: “Dimostriamo che siamo i più forti”

Come tutti i rookie in LBA, l'impatto col campionato italiano restituisce la complessità, anche per le stelle dell'Olimpia Milano, di non potersi concedere passaggi a vuoto nei fine settimana lungo lo stivale: "La lega italiana è molto dura, soprattutto durante la stagione regolare: rappresenta un continuo cambio rispetto a Eurolega. Abbiamo già perso la Coppa Italia, e stiamo ancora lottando per una posizione migliore in classifica. La gara con Trapani (29° turno, 4 maggio, ore 18.15), che potremmo incontrare nei playoff, sarà importante. Fisicamente siamo pronti, stiamo recuperando tutti gli infortunati, ma sarà fondamentale soprattutto l'aspetto mentale. Dobbiamo avere fiducia, nella squadra e in noi stessi".