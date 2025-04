Il rinnovo di Notae e l'arrivo di Ogbeide: Trapani fa sul serio

Se vi avessero detto che a tre turni dalla fine della regular season Trapani sarebbe stata in cima alla classifica, con ben 20 vittorie e appena 7 sconfitte, ci avreste creduto? Immaginiamo di no, a meno che non vi chiamiate Valerio Antonini. Perché il presidente degli Shark, col rischio di essere preso per matto, ha sempre mostrato grande convinzione dal giorno uno, senza aver il minimo timore di nominare parole così scomode per una neopromossa, come "playoff" o addirittura "scudetto". Ci ha sempre creduto Antonini, nel gruppo di giocatori costruito e messo a disposizione di Jasmin Repesa ("il miglior allenatore che avrei potuto prendere", ha ripetuto spesso), bravissimo a plasmare una squadra capace di esprimere una pallacanestro di qualità e al tempo stesso orgogliosa che è diventata il vanto del popolo trapanese. Ma il viaggio non è affatto terminato: ancora 3 partite (Napoli e Bologna in trasferta, nel mezzo Milano a Trapani) per disegnare la griglia playoff.