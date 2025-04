Milano, LeDay indica la via: "Un solo obiettivo, vincere lo scudetto"

Il pubblico milanese ti ama e sei l'idolo del Forum: cosa provi a giocare a Milano? "È probabilmente una delle mie città preferite al mondo, ci sono persone fantastiche. Abbiamo grandi tifosi che sostengono la squadra da decenni. Cerchiamo di regalare loro momenti speciali. Io cerco di regalare momenti speciali e di portare entusiasmo per aiutare la nostra squadra ad avere successo. Il tifo per me è molto importante perché non posso giocare a basket con il silenzio. Mi piace il rumore. Mi piace, fin da bambino, giocare in ambienti tosti e rumorosi. Quindi è molto importante che la folla si alzi in piedi, che faccia un gran tifo e che ci sostenga, perché ci aiuta. Non so come sia per gli altri, ma a me aiuta di sicuro".