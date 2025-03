Milano ha un Bolmaro in 3D: ragiona, difende e segna

Lo stoico Mirotic a riposo, preservato per la prima delle 5 sfide decisive di Eurolega a Parigi (mercoledì 18, Adidas Arena, ore 20.30), Caruso e Diop con problemi di falli sin dal 1Q: se la rotazione dei lunghi di Messina ha giovato dell'apporto di Pippo Ricci, a Bolmaro è toccato assumersi parte del carico offensivo solitamente destinato a Niko. Non solo la combo guard argentina l'ha fatto (11 tentativi dal campo, massimo in canotta biancorossa considerando Supercoppa, LBA, Frecciarossa Final Eight ed Eurolega), ma lo ha fatto in maniera efficiente: 16 punti (6/9 da 2, 1/2 da 3, 1/2 ai liberi), 4 rimbalzi, 3 falli subiti, +12 di +/- in 26'.