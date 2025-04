Messina: "Prenderemo un giocatore. Social? Non li guardo"

Una seconda parte di stagione vissuta tra alti e bassi, quella di Milano, descritta così dal coach: "Da Belgrado a Brescia, la squadra non è più stata brillante né fisicamente né mentalmente. Determinare gare avremmo potuto e dovuto vincerle anche se menomati, non lo abbiamo fatto quindi siamo giustamente criticabili e giustamente dispiaciuti. Però abbiamo sempre usato bene il periodo che precede i Playoff italiani, con una sola partita alla settimana, per recuperare e rimettere i giocatori nelle migliori condizioni per competere. Non solo gli infortunati: Mirotic e LeDay non si lamentano, ma uno col ginocchio e l'altro per la spalla, hanno fatto spesso lavoro differenziato, si sono allenati di meno con la squadra anche perché sono stati quelli più spremuti durante la stagione. E Mannion non ha saltato una partita, con un utilizzo reso più gravoso per i problemi di Dimitrijevic".