Basket, Serie A: Olimpia a punteggio pieno, sorridono Brescia e Napoli

Milano vince ancora di misura al Forum: 83-82 su Brindisi. La Germani si impone all'overtime su Scafati, campani ok su Reggio Emilia

© ipp Nella terza giornata della Serie A di basket, l'Olimpia batte 83-82 Brindisi, imponendosi di nuovo di misura al Forum, e resta in vetta a punteggio pieno insieme alla Virtus Bologna e a Tortona. Sorridono anche Brescia e Napoli: la Germani stende 82-81 Scafati all'overtime, mentre la Gevi si impone 73-67 su Reggio Emilia. Il supplementare sorride anche a Trento in casa di Varese, Sassari ancora ko: Treviso vince 79-71.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-HAPPY CASA BRINDISI 83-82

Come in occasione del match inaugurale contro Brescia, l'Olimpia vince di misura al Forum e batte 83-82 Brindisi, restando a punteggio pieno insieme a Virtus Bologna e Tortona. La formazione di Messina rischia di sprecare il +9 di metà gara (46-37) nella ripresa, quando l'Happy Casa accorcia le distanze fino a portarsi sull'82-80, mettendo alle strette i padroni di casa. A togliere le castagne dal fuoco all'Olimpia ci pensa Devon Hall, decisivo con una tripla a 2 secondi dalla fine. Tra le fila di Milano brilla ancora Pangos: 21 punti in 29 minuti dopo l'ottima prestazione in Eurolega, poi i 17 di Deshaun e gli 11 del match winner Hall fanno il resto. I 17 punti di Bowman e Burnell, oltre ai 16 di Reed e i 12 di Perkins, non bastano alla formazione di Vitucci.

GERMANI BRESCIA-GIVOVA SCAFATI 82-81

Brescia soffre ma vince un match equilibratissimo al PalaLeonessa A2A contro Scafati, ancora a 0 dopo tre giornate. La parità persiste anche nei 40 minuti, quando finisce 73-73 dopo il 37-37 dell'intervallo lungo. La Givova, sotto 82-76, prova anche a rifarsi sotto, ma non riesce a pareggiare e prolungare ulteriormente la sfida. La Germani sorride grazie ai 20 punti di Amedeo Della Valle e ai 19 di Petrucelli, mentre i 19 di Lamb e i 13 di Pinkins non salvano i campani di Rossi.

GEVI NAPOLI BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 73-67

Napoli trova il primo successo in questo campionato battendo 73-67 Reggio Emilia. Decisivo il primo tempo: 40-26 in favore dei campani, che accelerano nei 20' iniziali, poi non basta il 41-33 in favore dell'Unahotels nella ripresa. Sono 15 per JaCorey Williams per Napoli, con 14 per Michineau e 13 per Howard. Hopkins (18) è top scorer del match, ma non basta alla squadra di Massimiliano Menetti, al secondo ko su tre di campionato.

OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 91-94

Colpo esterno di Trento, che si impone 94-91 all'overtime su Varese. Successo che arriva in rimonta, visto il -4 degli ultimi 10 minuti di gioco riassorbito dalla Dolomiti Energia con il 21-17 dell'ultimo quarto regolamentare e il 9-6 del supplementare. L'Aquila Basket sorride grazie a tre giocatori a quota 18 punti: Atkins, Flaccadori e Spagnolo, mentre la coppia Caruso-Brown da 39 punti (rispettivamente 20 e 19) non basta all'Openjobmetis di Brase.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-71

Prima vittoria in campionato per Treviso, che batte 79-71 in casa Sassari. Il parziale decisivo è certamente il finale: il 26-19 è fondamentale per la Nutribullet, fino a quel momento avanti 53-52. Poi, un super ultimo quarto da 26 punti permette ai padroni di casa di cancellare lo 0 alla voce vittorie in campionato. Decisivi i 29 punti di uno scatenato Adrian Banks, oltre ai 13 di Sokolowski e i 10 di Sorokas e Jantunen. Inutili, per la formazione di Bucchi, i 16 di Nikolic.