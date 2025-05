Nba, Denver al secondo turno dei playoff

I Denver Nuggets domina gara7 della serie playoff e stacca il pass per il secondo turno dei playoff. I padroni di casa scrivono la storia, mandando ben 6 giocatori oltre i 15 punti in un una gara-7 e possono accontentarsi di un Nikola Jokic da 16 punti. Altra serata da dimenticare, invece, per i Clippers e per James Harden, che manca ancora l`appuntamento con una gara decisiva e chiude con soli 7 punti. Per Jokic e compagni arriva ora il confronto con Oklahoma City al secondo turno, mentre per i ragazzi di coach Ty Lue la stagione è già finita. Denver Nuggets-L.A. Clippers 120-101 (serie 4-3) Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Primo turno Cleveland Cavaliers (1)-Miami Heat (8), serie 4-0, qual. Cleveland Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5), serie 4-1, qual. Indiana Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7), serie 4-1, qual. Boston New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6), serie 4-2, qual. New York Secondo turno Cleveland Cavaliers (1)-Indiana Pacers (4) Boston Celtics (2)-New York Knicks (3) Tabellone playoff NBA, la Western Conference Primo turno Oklahoma City Thunder (1)-Memphis Grizzlies (8), serie 4-0, qual. Oklahoma Denver Nuggets (4)-Los Angeles Clippers (5), serie 4-3, qual. Denver Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7), serie 3-3 Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6), serie 1-4, qual. Minnesota.