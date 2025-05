Mirotic, scende in campo Giorgio Armani: cena per il rinnovo

Il primo nodo da sciogliere riguarda Nikola Mirotic: nell'accordo in essere con Milano ha la possibilità di uscire dal contratto in estate. Il Monaco, già in forte pressing sul giocatore un anno fa, si è rifatto vivo con una proposta molto allettante (triennale a cifre da capogiro). L'Olimpia non vuole perdere il suo leader, che a sua volta si trova benissimo nel capoluogo lombardo e sarebbe intenzionato a proseguire (e forse concludere) la sua carriera in canotta biancorossa. E' naturale che a 34 anni miri a un ultimo contratto pesante. Interessante in quest'ottica il retroscena svelato da Massimo Pisa nell'edizione milanese di Repubblica: Giorgio Armani in persona avrebbe cenato con Mirotic, in presenza anche del presidente Leo Dell'Orco, per confermare al giocatore la sua centralità nel progetto e la volontà del club di proporre un nuovo accordo (biennale?) con un ritocco dell'ingaggio. Cena conclusa con una stretta di mano che fa ben sperare i tifosi milanesi.