Barça si regala gara-4, Nunn-Mitoglou riportano avanti il Panathinaikos

Dopo aver cercato di trascinare la serie nel torbido nel Principato, il tornare in Catalogna ha convogliato al meglio le energie nervose del Barcellona. In un Palau Blaugrana parzialmente svuotato dalla quasi contemporanea semifinale di Champions League contro l'Inter, il dominio del Barcellona si è manifestato nelle componenti più relative allo "sporcarsi": la squadra di Peñarroya ha raccolto 5 rimbalzi offensivi in più del Monaco, ha recuperato 6 palloni rispetto agli 0 (!) del Roca Team. Col solo Brizuela realmente efficace al tiro (6/7 dal campo), i blaugrana hanno sfruttato i minuti di riposo di Mike James a inizio secondo quarto (17-0 di parziale nei primi 4'30"!) per invertire la rotta della serie: le prestazioni all around di Satoransky (6 punti, 3 rimbalzi e 7 assist) e Punter (8 errori al tiro, problemi di falli nel primo tempo ma 5 assist per mettere in ritmo i lunghi) sono la ciliegina sulla torta. Col match point ancora sulla racchetta del Monaco, il Barça ha ritrovato in extremis l'abbrivio per tornare a Monte Carlo.