L'Olympiacos strappa a Madrid il biglietto per le Final 4

Non poteva che essere una partita brutta, sporca e cattiva, quella che avrebbe deciso la serie tra Real Madrid e Olympiacos. Con un Vezenkov in serata no (10 punti con 7 errori al tiro per il bulgaro, inserito nel miglior quintetto dell'Eurolega 2024/25), a decidere la gara-4 della Movistar Arena in favore dei greci sono la rimonta a inizio 3° quarto, il 4/6 da 3 di Papanikolaou e il rientro di Fournier (23 punti, 5/5 da 2, 10/13 ai liberi) dopo l'infortunio alla caviglia destra di inizio settimana. Al Real Madrid non è bastato il sacrificio di Campazzo (9 punti, 4 assist e 6 falli subiti, nonostante una condizione lontana dalle migliori): la spinta iniziale del nucleo spagnolo si è affievolita a lungo andare, chiudendo la cavalcata playoff con tanta frustrazione.