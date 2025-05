Roma e Fiorentina danno spazio alla fantasia: Soulé sfida Gudmundsson

Tre punti per avvicinarsi all’Europa. È questo l’obiettivo di Roma e Fiorentina, pronte a sfidarsi all’Olimpico in occasione della 35° giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla grande vittoria in casa dell’Inter, il diciannovesimo risultato utile consecutivo sotto la guida di Claudio Ranieri. Dopo un periodo di difficoltà, invece, la viola sta ritrovando continuità e, nelle ultime due gare di campionato, ha portato a casa 6 punti fondamentali per la corsa a un piazzamento europeo. La squadra di Palladino, inoltre, vorrà confermare la larga vittoria ottenuta nella gara d’andata, il 5-1 al Franchi. A questo va aggiunto che, in caso di successo, i viola sorpasserebbero i giallorossi in classifica. Attenzione, però, ai precedenti, sui quali gli esperti SisalTipster fanno grande affidamento.