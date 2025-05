Tortona, De Raffaele: "È stata una settimana difficile dal punto di vista fisico"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Purtroppo è stata una settimana difficile dal punto di vista fisico. Solo pochissimi allenamenti al completo ma contiamo di avere tutti a disposizione per domenica, allo scopo di dare il massimo per tenere viva la speranza-playoff con tutto ciò che abbiamo. Certamente Napoli ha negli esterni un grandissimo talento con giocatori di livello assoluto e la capacità di avere presenza in area con Toté ed Egbunu. E’ una squadra che ha tanti punti nelle mani, come dimostrato dal percorso che ha fatto in tutto il girone di ritorno facendo vittime illustri”.