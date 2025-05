Pistoia, Okorn: "Metteremo sul parquet ogni briciolo di energia che avremo"

Gasper Okorn, coach Estra Pistoia: Troveremo una Cremona forte dal perimetro con giocatori come Willis e Davis che sono due degli ingranaggi principali; in più c’è Christon che conosciamo bene e che nelle ultime giornate ha aiutato tanto in attacco. Hanno molto isolamento nell’1 contro 1 e dovremo essere intelligenti a non concedergli troppe situazioni di questo tipo. Si portano in dote anche diverse combinazioni sotto canestro, ma spesso usano lo small ball con Nikolic, Owens e Burns. La chiave della partita sarà tenere la concentrazione per 40′ e essere abili nel controllare i rimbalzi. Ci portiamo dietro le ultime prestazioni dove non ci siamo comportati male, poi chiaro che in più a Venezia è arrivata anche la vittoria. Per quanto mi riguarda, non sento la pressione perché è tanto tempo che siamo sul baratro e quindi tutti devono essere preparati mentalmente: faremo letteralmente tutto il possibile per vincere e ci batteremo fino alla fine per farlo ma non sono d’accordo con chi dice che tutto dipende da domani. La stagione dura 30 partite, abbiamo vissuto una montagna russa da gennaio ad adesso e ora abbiamo l’opportunità di giocarcela. Contro Cremona metteremo sul parquet ogni briciolo di energia che avremo, sperando che possa bastare”.