Bologna, Parente: "Vogliamo dare continuità alla nostra aggressività in difesa"

Daniele Parente, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: “Nella penultima gara di Regular Season di LBA affrontiamo Scafati, che ha cambiato alcuni protagonisti rispetto al match d’andata. Abbiamo individuato i loro punti di forza e dovremo essere capaci di fermarli. Vogliamo dare continuità alla nostra aggressività in difesa, enfatizzando l’importanza di vincere ogni duello, rispettando le nostre regole difensive. Affrontiamo questa gara con il massimo rispetto per i nostri avversari, consapevoli dell’importanza che questa partita avrà per entrambe le squadre.”