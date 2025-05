Napoli, Valli: "Dobbiamo fare di tutto e di più per portare a casa la vittoria"

Giorgio Valli, coach Napoli Basket: "Domenica sarà ovviamente una partita decisiva perché dobbiamo fare di tutto e di più per portare a casa la vittoria. Lo sanno i nostri giocatori, lo sanno gli avversari perché anche loro hanno motivazioni. Incontriamo una squadra che ha un lungo roster, undici giocatori che si alternano e molto ben organizzati sia in attacco che in difesa. Sappiamo benissimo quale sia la forza di Tortona che giocherà con la speranza di ottenere la qualificazione ai play off. Sarà una partita dura, ma a questo punto della stagione la nostra posizione in classifica, ci impone di essere tutti uniti per un unico scopo. Lo dobbiamo alla società, a noi stessi ed ai nostri tifosi. Ed è per questo che dobbiamo fare di tutto per togliere a Tortona, che tira molto bene, le sue sicurezze. Con il nostro gioco di squadra, possesso dopo possesso, dobbiamo avere la pazienza di poterci portare la gara a casa e giocarcela negli ultimi minuti."