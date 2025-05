Banchi e il Barça portano Panathinaikos e Monaco a gara-5

Ad eccezione dell'ormai consueto passaggio a vuoto nel secondo quarto (12-24 per Monaco), il Barça è stato bravissimo nel determinare sin da subito il ritmo della partita, facendo gara "di testa" sfruttando il 3/3 iniziale da 3 di Jabari Parker, e di mantenerlo nonostante i rientri monegaschi ad opera di Blossomgame e James. Oltre alla grande notte al tiro di Parker (22 punti, 2/4 da 2 e 4/8 da 3), si conferma un fattore di questi playoff Dario Brizuela (17 punti): la Mamba Vasca è l'unica guardia blaugrana apparentemente "immune" alla pressione messa dagli esterni di Spanoulis, in grado di punire dall'arco come in penetrazione e di esaltare il Palau. L'unica squadre capace sinora, nella storia di Eurolega, di ribaltare uno 0-2 in una serie playoff e accedere alla Final 4 è stato il Real Madrid nel 2023, nella famigerata sfida col Partizan di Obradovic: quale miglior occasione per il Barcellona per far compagnia agli odiati cugini madrileni negli annali della competizione, se non espugnando il Principato, come successo già il 9 gennaio in stagione regolare?