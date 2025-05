LBA Serie A: la Virtus gioca a Scafati, gran duello Trapani-Milano

"Reggio Emilia è una squadra dalla grandissima fisicità, un bel mix tra veterani e giovani. Una squadra che si è guadagnata, come noi, il diritto di giocare la post season. È una partita che vale per i piazzamenti, per la corsa ai playoff, una partita molto importante. Dovremo essere bravi a impedirgli di usare la loro fisicità, dovremo essere bravi a vincere la lotta a rimbalzo dove con Faried, Faye e gli altri sono una squadra che impatta molto. Al tempo stesso bisogna fare un grandissimo lavoro sui loro tre esterni principali perché Barford, Cassius Winston e Jamar Smith sono tra le guardie più impattanti della lega. Siamo molto carichi, sarà per noi l’ultima in casa prima dell’inizio dei playoff, ci aspettiamo che il palazzetto ci supporti, ci spinga e proveremo a offrire la miglior versione di noi stessi".